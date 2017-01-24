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Посадовцям сільради на Закарпатті повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем

Київ • УНН

 • 9356 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Прокуратурою Закарпатської області повідомлено про підозру секретарю та депутату Нижньоапшанської сільської ради Тячівського району, які незаконно передали у власність земельну ділянку вартістю понад 178 тис грн разом з шкільною насосною станцією. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

За інформацією прес-служби, слідством було встановлено, що у 2014 році, будучи головою Нижньоапшанської сільської ради, в групі з начальником управління Держземагенства у Тячівському районі, чиновники підписали документи та висновки, всупереч Земельному кодексу України, і забезпечили незаконну передачу у власність громадянці, земельну ділянку загальною площею 0,3871 га, експертно-грошовою вартістю понад 178 тис грн.

До того ж, як зазначається, на вказаній земельній ділянці знаходиться насосна станція Нижньоапшанської ЗОШ 1-3 ступенів, що відноситься до земель освіти.

Відтак, посадовцям повідомили про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України, зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене групою осіб.

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