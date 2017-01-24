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Чиновникам сельсовета в Закарпатской области сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением

Чиновникам сельсовета в Закарпатской области сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением

Киев • УНН

 • 9356 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Прокуратура Закарпатской области сообщила о подозрении секретарю и депутату Нижнеапшанского сельского совета Тячевского района, которые незаконно передали в собственность земельный участок стоимостью более 178 тыс. грн вместе со школьной насосной станцией. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

По информации пресс-службы, следствием было установлено, что в 2014 году, будучи главой Нижньоапшанськои сельского совета, в группе с начальником управления Госземагентства в Тячевском районе, чиновники подписали документы и выводы, вопреки Земельному кодексу Украины, и обеспечили незаконную передачу в собственность гражданке, земельный участок общей площадью 0,3871 га, экспертно-денежной стоимостью более 178 тыс. грн.

К тому же, как отмечается, на указанном земельном участке находится насосная станция Нижнеапшанской ООШ 1-3 ступеней, которая относится к землям образования.

Поэтому чиновникам сообщили о подозрении по ч.2 ст.27 ч.2 ст.366 УК Украины, злоупотреблении служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для другого физического лица использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия, совершенное группой лиц.

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