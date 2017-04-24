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Посадовця Запорізької ОДА підозрюють у розкраданні 4 млн грн. бюджетних коштів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Посадовцю Запорізької ОДА та директору приватного підприємства повідомлено про підозру в розкраданні бюджетних коштів під час закупівлі робіт із утилізації небезпечних відходів, передає УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Запорізької області.

“За результатом проведених слідчих дій та зібраних доказів, за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні, про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, повідомлено директору одного з департаментів Запорізької обласної державної адміністрації та директору приватного підприємства, які, діючи за попередньою змовою між собою, заволоділи бюджетними коштами на суму близько 4 000 000 гривень”, — йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби прокуратури Запорізької області, до суду скеровані клопотання про застосування відносно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом проведення фіктивного тендера між “Південною залізницею” та державним підприємством “Укреко-ойл” з утилізації небезпечних відходів.
 
Як відомо, ДП “Укреко-ойл” виграло тендер “Південної залізниці” на утилізацію небезпечних відходів, не маючи ані відповідної ліцензії, ані власної матеріально-технічної бази для знешкодження шкідливих речовин. Більше того, державне підприємство внесло у тендерну документацію неправдиву інформацію про залучення субпідрядників для виконання тендера.

Усі залучені ДП “Укреко-ойл” субпідрядники підтвердили в коментарі УНН, що не брали участь в тендері “Південної залізниці” і не мають з “Укреко-ойл” жодних фінансово-господарських відносин. Більше того, матеріально-технічні бази двох субпідрядників узагалі перебувають на окупованій території, тож фізично не мають можливості утилізовувати небезпечні відходи.

На сьогоднішній день доля небезпечних відходів “Південної залізниці” залишається невідомою.

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