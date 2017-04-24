Чиновника Запорожской ОГА подозревают в хищении 4 млн грн. бюджетных средств

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29952 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 95717 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149321 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113700 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114779 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111489 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103518 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106822 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103373 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151884 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Чиновника Запорожской ОГА подозревают в хищении 4 млн грн. бюджетных средств

Чиновника Запорожской ОГА подозревают в хищении 4 млн грн. бюджетных средств

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Должностному лицу Запорожской ОГА и директору частного предприятия сообщено о подозрении в хищении бюджетных средств при закупке работ по утилизации опасных отходов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

“По результатам проведенных следственных действий и собранных доказательств, по согласованию с процессуальным руководителем в уголовном производстве, о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины, сообщено директору одного из департаментов Запорожской областной государственной администрации и директору частного предприятия, которые, действуя по предварительному сговору между собой, завладели бюджетными средствами на сумму около 4000000 гривен”, - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы прокуратуры Запорожской области, в суд направлены ходатайства о применении в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, полиция Харьковской области открыла уголовное производство по факту проведения фиктивного тендера между “Южной железной дорогой” и государственным предприятием “Укрэко-ойл” по утилизации опасных отходов.

Как известно, ГП “Укрэко-ойл” выиграло тендер “Южной железной дороги” на утилизацию опасных отходов, не имея ни соответствующей лицензии, ни собственной материально-технической базы для нейтрализации вредных веществ. Более того, государственное предприятие внесло в тендерную документацию ложную информацию о привлечении субподрядчиков для выполнения тендера.

Все привлеченные ГП “Укрэко-ойл” субподрядчики подтвердили в комментарии УНН, что не участвовали в тендере “Южной железной дороги” и не имеют с “Укрэко-ойл” никаких финансово-хозяйственных отношений. Более того, материально-технические базы двух субподрядчиков вообще находятся на оккупированной территории, поэтому физически не имеют возможности утилизировать опасные отходы.

На сегодняшний день судьба опасных отходов “Южной железной дороги” остается неизвестной.

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