Чиновника Запорожской ОГА подозревают в хищении 4 млн грн. бюджетных средств

“По результатам проведенных следственных действий и собранных доказательств, по согласованию с процессуальным руководителем в уголовном производстве, о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины, сообщено директору одного из департаментов Запорожской областной государственной администрации и директору частного предприятия, которые, действуя по предварительному сговору между собой, завладели бюджетными средствами на сумму около 4000000 гривен”, - говорится в сообщении.



По данным пресс-службы прокуратуры Запорожской области, в суд направлены ходатайства о применении в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.



Напомним, полиция Харьковской области открыла уголовное производство по факту проведения фиктивного тендера между “Южной железной дорогой” и государственным предприятием “Укрэко-ойл” по утилизации опасных отходов.



Как известно, ГП “Укрэко-ойл” выиграло тендер “Южной железной дороги” на утилизацию опасных отходов, не имея ни соответствующей лицензии, ни собственной материально-технической базы для нейтрализации вредных веществ. Более того, государственное предприятие внесло в тендерную документацию ложную информацию о привлечении субподрядчиков для выполнения тендера.



Все привлеченные ГП “Укрэко-ойл” субподрядчики подтвердили в комментарии УНН, что не участвовали в тендере “Южной железной дороги” и не имеют с “Укрэко-ойл” никаких финансово-хозяйственных отношений. Более того, материально-технические базы двух субподрядчиков вообще находятся на оккупированной территории, поэтому физически не имеют возможности утилизировать опасные отходы.



На сегодняшний день судьба опасных отходов “Южной железной дороги” остается неизвестной.