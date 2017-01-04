Посадовця запорізької митниці спіймали на хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Керівника одного з підрозділів митно-тарифного регулювання Управління адміністрування митних платежів Запорізької митниці ДФС викрили на хабарництві. Про це УНН повідомили в прес-службі військової прокуратури Південного регіону.
Установлено, що посадовець за визначення відповідного коду классіфікації ввезеного громадянином С. з-за кордону транспортного засобу як спеціальний вантажний автомобіль, вимагав 5 тис. дол.
При передачі другої частини обумовленої суми хабара митника затримали правоохоронці.
У зв’язку з наявністю достатніх доказів затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Крім того, готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.