Посадовця запорізької митниці спіймали на хабарництві

Установлено, що посадовець за визначення відповідного коду классіфікації ввезеного громадянином С. з-за кордону транспортного засобу як спеціальний вантажний автомобіль, вимагав 5 тис. дол.

При передачі другої частини обумовленої суми хабара митника затримали правоохоронці.



У зв’язку з наявністю достатніх доказів затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Крім того, готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.