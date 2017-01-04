Чиновника запорожской таможни поймали на взяточничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Руководителя одного из подразделений таможенно-тарифного регулирования Управления администрирования таможенных платежей Запорожской таможни ГФС разоблачили во взяточничестве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.
Установлено, что чиновник за определение соответствующего кода классификации ввозимого гражданином С. из-за границы транспортного средства как специальный грузовой автомобиль, требовал 5 тыс. долл.
При передаче второй части оговоренной суммы взятки таможенника задержали правоохранители.
В связи с наличием достаточных доказательств задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины.
Кроме того, готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.