Посадовця військової частини притягнули до відповідальності на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Начальника продовольчої служби однієї з військових частин Броварського гарнізону притягнуто до адміністративної відповідальності за надання недостовірної інформації. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
За надання недостовірної інформації командиру частини щодо забезпечення харчуванням військовослужбовців притягнуто до відповідальності начальника продовольчої служби однієї з військових частин Броварського гарнізону.
Капітан, незважаючи на наявність достовірних даних про надання послуг неналежної якості, безпідставно підписав акти приймання наданих послуг з забезпечення харчування комерційним підприємством, що унеможливило в подальшому стягнення з комерційного підприємства на користь Міністерства оборони України штрафних санкцій на суму майже 14 тис. грн.
Військовою прокуратурою Центрального регіону України складено на начальника продовольчої служби адміністративний протокол, за результатами розгляду якого, судом військовослужбовця визнано винним у скоєнні адміністративного правопорушення та призначено покарання у виді арешту з утриманням на гауптвахті.