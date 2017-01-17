Чиновника воинской части привлекли к ответственности в Киевской области

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КИЕВ. 17 января. УНН. Начальника продовольственной службы одной из воинских частей Броварского гарнизона привлекли к административной ответственности за предоставление недостоверной информации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

За предоставление недостоверной информации командиру части по обеспечению питанием военнослужащих привлечен к ответственности начальник продовольственной службы одной из воинских частей Броварского гарнизона.

Капитан, несмотря на наличие достоверных данных о предоставлении услуг ненадлежащего качества, безосновательно подписал акты приемки оказанных услуг по обеспечению питания коммерческим предприятием, невозможным в дальнейшем взыскании с коммерческого предприятия в пользу Министерства обороны Украины штрафных санкций на сумму почти 14 тыс. грн.

Военной прокуратурой Центрального региона Украины составлен на начальника продовольственной службы административный протокол, по результатам рассмотрения которого, судом военнослужащий признан виновным в совершении административного правонарушения и назначено наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте.

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