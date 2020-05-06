Посадовця сільради на Дніпропетровщині затримали під час одержання 320 тис. грн хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Начальника одного з відділів Новоолександрівської сільської ради викрито та затримано під час одержання частини хабара у сумі 320 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.
"Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань та Нацполіції в області 5 травня 2020 року під час одержання частини хабара у сумі 320 тис. грн викрито та затримано начальника одного з відділів Новоолександрівської сільської ради. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та повідомлення про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч.4 ст.368 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за даними слідства, посадовець, будучи членом тендерного комітету сільради, вимагав від директора підприємства неправомірну вигоду у сумі 640 тис. грн.
"За таку суму керівник відділу обіцяв не перешкоджати у визнанні підприємця переможцем процедури державних закупівель та сприяти укладенню договору на виконання робіт з реконструкції будівлі школи за бюджетні кошти", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, голову Закарпатського відділення АМКУ затримали на хабарі.