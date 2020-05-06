Чиновника сельсовета в Днепропетровской области задержали во время получения 320 тыс. грн взятки

"Днепропетровской местной прокуратурой №3 совместно с работниками Управления стратегических расследований и Нацполиции в области 5 мая 2020 года во время получения части взятки в сумме 320 тыс. грн разоблачен и задержан начальник одного из отделов Новоалександровского сельского совета. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и сообщения о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч.4 ст.368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным следствия, чиновник, будучи членом тендерного комитета сельсовета, требовал от директора предприятия неправомерную выгоду в сумме 640 тыс. грн.

"За такую сумму руководитель отдела обещал не препятствовать в признании предпринимателя победителем процедуры государственных закупок и способствовать заключению договора на выполнение работ по реконструкции здания школы за бюджетные средства", - отмечается в сообщении.

Напомним, главу Закарпатского отделения АМКУ задержали на взятке.