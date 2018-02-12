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Посадовця поліції на Львівщині викрили на хабарі

Посадовця поліції на Львівщині викрили на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі посадовця Дрогобицького відділу поліції. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.

Правоохоронці встановили, що капітан поліції вимагав дві тисячі доларів від п’ятьох місцевих жителів за закриття кримінального провадження за нанесення умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Гроші поліцейському мав передати посередник — родич одного з фігурантів справи.

Оперативники спецслужби затримали зловмисників у центрі міста під час отримання частини хабара у розмірі понад 30 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України. Затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНН, військова прокуратура затримала майора СБУ при отриманні хабара.

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