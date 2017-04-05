Посадовця екоінспекції спіймали на хабарі в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Посадовця Державної екологічної інспекції України затримала за хабарництво Служба безпеки України спільно з прокуратурою Києва. Про це УНН повідомилиу прес-службі СБУ.
Заступник начальника одного з відділів Держекоінспекції систематично одержував гроші від підприємців-імпортерів за непроведення екологічного та радіологічного контролю товарів, що ввозилися в країну. Свою бездіяльність він оцінював від семисот до двох тисяч гривень залежно від “складності питання”.
Лише за два місяці здирник встиг незаконно збагатитися на 400 тисяч гривень.
Правоохоронці затримали посадовця на його робочому місці у Святошинському районі Києва під час отримання чергового хабара.
Екологу-хабарнику оголошено про підозру за ч.3. ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.
Триває слідство.
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