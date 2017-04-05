Чиновника экоинспекции поймали на взятке в Киеве

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 60168 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106956 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164412 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120686 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119134 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113934 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105188 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107282 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103745 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156314 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Чиновника экоинспекции поймали на взятке в Киеве

Чиновника экоинспекции поймали на взятке в Киеве

Киев  •  УНН

 • 10749 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Чиновника Государственной экологической инспекции Украины задержала за взяточничество Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Киева. Об УНН этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Заместитель начальника одного из отделов Госэкоинспекции систематически получал деньги от предпринимателей импортеров за непроведение экологического и радиологического контроля товаров, ввозимых в страну. Свою бездеятельность он оценивал от семисот до двух тысяч гривен в зависимости от "сложности вопроса".

Только за два месяца вымогатель успел незаконно обогатиться на 400 тысяч гривен.

Правоохранители задержали чиновника на его рабочем месте в Святошинском районе Киева во время получения очередной взятки.

Экологу-взяточнику объявлено о подозрении по ч.3. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается следствие.

Как сообщал УНН, капитан полиции пошел под суд за взяточничество в Винницкой области.

Украинские Национальные Новости

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