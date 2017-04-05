Чиновника экоинспекции поймали на взятке в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Чиновника Государственной экологической инспекции Украины задержала за взяточничество Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Киева. Об УНН этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Заместитель начальника одного из отделов Госэкоинспекции систематически получал деньги от предпринимателей импортеров за непроведение экологического и радиологического контроля товаров, ввозимых в страну. Свою бездеятельность он оценивал от семисот до двух тысяч гривен в зависимости от "сложности вопроса".
Только за два месяца вымогатель успел незаконно обогатиться на 400 тысяч гривен.
Правоохранители задержали чиновника на его рабочем месте в Святошинском районе Киева во время получения очередной взятки.
Экологу-взяточнику объявлено о подозрении по ч.3. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Продолжается следствие.
Как сообщал УНН, капитан полиции пошел под суд за взяточничество в Винницкой области.