Посадовця Дніпропетровської ОДА судитимуть за нанесення державі збитків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Дніпропетровщині судитимуть посадовця Дніпропетровської облдержадміністрації та директора товариства, через дії яких державі спричинено майже 800 тис. грн збитків. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Встановлено, що між Дніпропетровською ОДА та товариством укладено договір на виконання капітального ремонту каналізаційної насосної станції в смт Царичанка. При цьому, фактично не виконуючи зазначені роботи, директор товариства склав акт приймання виконаних робіт, в який було внесено завідомо неправдиві відомості, а посадовець ОДА, достовірно про це знаючи, підписав вказаний акт, через що товариству з державного бюджету було незаконно перераховано майже 800 тис. грн.
Обвинувальний акт відносно службовця Дніпропетровської обласної державної адміністрації та директора товариства з обмеженою відповідальністю направлено до суду за ч.2 ст.364-1 та ч.2 ст.366 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права та службове підроблення) ККУ.