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15 марта, 19:03 • 112943 просмотра

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Чиновника Днепропетровской ОГА будут судить за нанесение государству убытков

Чиновника Днепропетровской ОГА будут судить за нанесение государству убытков

Киев • УНН

 • 6785 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Днепропетровской области будут судить чиновника Днепропетровской облгосадминистрации и директора общества, из-за действий которых государству нанесли почти 800 тыс. грн убытков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Установлено, что Днепропетровская ОГА и общество заключили договор на выполнение капитального ремонта канализационной насосной станции в пгт Царичанка. При этом, фактически не выполняя указанные работы, директор общества составил акт приемки выполненных работ, в который были внесены заведомо ложные сведения, а чиновник ОГА, достоверно об этом зная, подписал указанный акт, из-за чего обществу из государственного бюджета было незаконно перечислено почти 800 тыс. грн.

Обвинительный акт в отношении служащего Днепропетровской областной государственной администрации и директора общества с ограниченной ответственностью направили в суд по ч.2 ст.364-1 и ч.2 ст.366 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права и служебный подлог) УК.

 

 

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