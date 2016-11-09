Чиновника Днепропетровской ОГА будут судить за нанесение государству убытков

Установлено, что Днепропетровская ОГА и общество заключили договор на выполнение капитального ремонта канализационной насосной станции в пгт Царичанка. При этом, фактически не выполняя указанные работы, директор общества составил акт приемки выполненных работ, в который были внесены заведомо ложные сведения, а чиновник ОГА, достоверно об этом зная, подписал указанный акт, из-за чего обществу из государственного бюджета было незаконно перечислено почти 800 тыс. грн.

Обвинительный акт в отношении служащего Днепропетровской областной государственной администрации и директора общества с ограниченной ответственностью направили в суд по ч.2 ст.364-1 и ч.2 ст.366 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права и служебный подлог) УК.