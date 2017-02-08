Посадовців "Укргазвидобування" викрили на виведенні грошей з товариства
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили посадовців ПАТ “Укргазвидобування” на виведенні грошей з товариства. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що чиновники головного офісу “Укргазвидобування” та регіональних філій товариства за змовою с комерційними структурами організували механізм розкрадання грошей компанії через надання охоронних послуг. Між тим, українським законодавством заборонено здійснення охорони особливо важливих об’єктів державної власності приватними структурами.
Співробітники спецслужби задокументували, що для легалізації оборудки посадовці уклали договори з двома приватними охоронними структурами нібито на надання послуг забезпечення систем безпеки.
“Чиновники незаконно перерахували комерсантам понад дев’яносто п’ять мільйонів гривень, які потім перевели у готівку та привласнили учасники оборудки”, — повідомили в СБУ.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України правоохоронці проводять санкціоновані обшуки у приміщеннях ПАТ “Укргазвидобування” у Києві, Полтаві, Харківській області та офісах приватних комерційних структур.
Триває досудове слідство.
Як повідомляв УНН, в “Укргазвибодуванні” заявили про обшуки у трьох своїх офісах.