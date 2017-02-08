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Должностных лиц "Укргаздобычи" уличили в выводе денег из общества

Киев • УНН

 • 9491 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили должностных лиц ПАО "Укргаздобыча" в выводе денег из общества. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Должностных лиц "Укргаздобычи" уличили в выводе денег из общества

Правоохранители установили, что чиновники главного офиса "Укргаздобычи" и региональных филиалов общества по сговору с коммерческими структурами организовали механизм хищения денег компании путем предоставления охранных услуг. Между тем, украинским законодательством запрещено осуществление охраны особо важных объектов государственной собственности частными структурами.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что для легализации сделки чиновники заключили договоры с двумя частными охранными структурами якобы на предоставление услуг обеспечения систем безопасности.

"Чиновники незаконно перечислили коммерсантам более 95 миллионов гривен, которые затем обналичили и присвоили участники сделки", - сообщили в СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины правоохранители проводят санкционированные обыски в помещениях ПАО "Укргаздобыча" в Киеве, Полтаве, Харьковской области и офисах частных коммерческих структур.

Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНН, в "Укргаздобыче" заявили об обысках в трех своих офисах.

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