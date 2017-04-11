Посадовців на Закарпатті оштрафували за неприбране сміття

“Зокрема, адміністративні протоколи з накладенням штрафів складені на голів Перечинської, Великоберезнянської, Тячівської, Міжгірської, Берегівської та Виноградівської райдержадміністрацій. Оштрафовані також сільські голови с.Біловарці (Тячівський район), с.Ворочево, с.Зарічево і Тур’я Пасіка (Перечинський район), с.Кольчино (Мукачівський район), с.Ізки та с.Репинне (Міжгірський район)”, — цитує прес-служба заяву голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

Окрім того, головам Ужгородської, Рахівської та Хустської райдержадміністрацій видані приписи про прибирання з конкретними термінами виконання. У повідомленні наголошено, що штрафи за неприбрані території чиновники сплатять з власної кишені.

Нагадаємо, в Україні незабаром може з’явитися нова система збору та утилізації тари. У Верховній Раді розглядають законопроекти, коли при поверненні пластикової тари до пунктів збору люди отримуватимуть гроші.

У Німеччині така система популярна серед населення.

Як раніше повідомляв УНН, волонтери “TED ED” зробили відеоролик, який демонструє, що відбувається у природі, коли пластикова тара не утилізовується належним чином.