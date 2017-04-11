Должностных лиц на Закарпатье оштрафовали за неубранный мусор

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 60152 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106951 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164406 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120680 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119130 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113932 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105187 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107282 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103745 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156308 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Должностных лиц на Закарпатье оштрафовали за неубранный мусор

Должностных лиц на Закарпатье оштрафовали за неубранный мусор

Киев  •  УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 11 апреля. УНН. В результате рейдов Государственной экологической инспекции в Закарпатье из-за неубранного мусора привлекли к административной ответственности 13 должностных лиц — глав райадминистраций и сельских советов, сообщают в пресс-службе Закарпатской ОГА, передает УНН.

“В частности, административные протоколы с наложением штрафов составлены на головы Перечинской, Великоберезнянской, Тячевского, Межгорского, Береговского и Виноградовского райгосадминистраций. Оштрафованы также сельские головы с.Беловарцы (Тячевский район), с.Ворочево, с.Заричево и Турья Пасека (Перечинский район), с.Кольчино (Мукачевский район), с.Изки и с.Репинне (Мукачевский район) ”, - цитирует пресс-служба заявление председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Кроме того, главам Ужгородского, Раховского и Хустского райгосадминистраций выданы предписания об уборке с конкретными сроками исполнения. В сообщении отмечается, что штрафы за неубранные территории чиновники заплатят из своего кармана.

Напомним, в Украине вскоре может появиться новая система сбора и утилизации тары. В Верховной Раде рассматривают законопроекты, когда при возвращении пластиковой тары в пункты сбора люди будут получать деньги.

В Германии такая система популярна среди населения.

Как ранее сообщал, волонтеры “TED ED” сделали видеоролик, демонстрирующий, что происходит в природе, когда пластиковая тара не утилизируется должным образом.

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