Должностных лиц на Закарпатье оштрафовали за неубранный мусор
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 11 апреля. УНН. В результате рейдов Государственной экологической инспекции в Закарпатье из-за неубранного мусора привлекли к административной ответственности 13 должностных лиц — глав райадминистраций и сельских советов, сообщают в пресс-службе Закарпатской ОГА, передает УНН.
“В частности, административные протоколы с наложением штрафов составлены на головы Перечинской, Великоберезнянской, Тячевского, Межгорского, Береговского и Виноградовского райгосадминистраций. Оштрафованы также сельские головы с.Беловарцы (Тячевский район), с.Ворочево, с.Заричево и Турья Пасека (Перечинский район), с.Кольчино (Мукачевский район), с.Изки и с.Репинне (Мукачевский район) ”, - цитирует пресс-служба заявление председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.
Кроме того, главам Ужгородского, Раховского и Хустского райгосадминистраций выданы предписания об уборке с конкретными сроками исполнения. В сообщении отмечается, что штрафы за неубранные территории чиновники заплатят из своего кармана.
Напомним, в Украине вскоре может появиться новая система сбора и утилизации тары. В Верховной Раде рассматривают законопроекты, когда при возвращении пластиковой тары в пункты сбора люди будут получать деньги.
В Германии такая система популярна среди населения.
Как ранее сообщал, волонтеры “TED ED” сделали видеоролик, демонстрирующий, что происходит в природе, когда пластиковая тара не утилизируется должным образом.