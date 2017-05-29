Посадовців Мін'юсту підозрюють в незаконному арешті рахунків держпідприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Військова прокуратура розпочала досудове розслідування стосовно посадовців виконавчої служби Міністерства юстиції України, через незаконні дії яких ракетобудівники були позбавлені заробітної плати. Про це УНН повідомили у прес-службі Військової прокуратури південного регіону України.
Під приводом виконання рішення суду про стягнення з ДП “Виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод ім. Макарова” заборгованості за електроенергію, яка на той момент вже була погашеною, Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України винесено постанови про арешт усіх наявних рахунків підприємства, чим повністю заблоковано виробничу діяльність провідного підприємства ракетокосмічної галузі, а також позбавлено можливості виплати заробітної плати працівникам. Як наслідок, заборгованість із виплати заробітної плати зросла на 20 млн грн.
Ухвали господарського суду Дніпропетровської області про незаконність таких дій Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України грубо проігноровано. З рахунку держпідприємства безпідставно списано 18,5 млн грн.
За фактом невиконання зазначеної ухвали військовою прокуратурою Південнного регіону України на підставі матеріалів представницької діяльності та заяви державного підприємства “Виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод ім. Макарова” розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 382 КК України.
Надалі усі обставини умисного невиконання судового рішення, персональної вини в цьому керівників виконавчої служби будуть досліджені в ході розслідування, яке здійснює військова прокуратура Південного регіону України.
Як повідомляв УНН, Мін’юст закликав ВР передати функції РАЦС на місця.