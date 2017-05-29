Чиновников Минюста подозревают в незаконном аресте счетов госпредприятия

Под предлогом исполнения решения суда о взыскании с государственного предприятия “Производственное объединение” Южный машиностроительный завод им. Макарова" задолженности за электроэнергию, которая на тот момент уже была погашенной, Департаментом государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины вынесены постановления об аресте всех имеющихся счетов предприятия, чем полностью заблокировано производственную деятельность ведущего предприятия ракетокосмической отрасли, а также лишено возможности выплаты заработной платы работникам. Как следствие, задолженность по выплате заработной платы выросла на 20 млн грн.

Постановления хозяйственного суда Днепропетровской области о незаконности таких действий Департаментом государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины грубо проигнорированы. Со счета госпредприятия безосновательно списано 18,5 млн грн.

По факту невыполнения указанных постановлений военной прокуратурой Южного региона Украины на основании материалов представительской деятельности и заявления государственного предприятия “Производственное объединение “Южный машиностроительный завод им. Макарова” открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 382 УК Украины.

В дальнейшем все обстоятельства умышленного невыполнения судебного решения, персональной вины в этом руководителей исполнительной службы будут исследованы в ходе расследования, которое осуществляет военная прокуратура Южного региона Украины.

Как сообщал УНН, Минюст призвал ВР передать функции ЗАГС на места.