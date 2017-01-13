Посадовців Київщини викрили у порушенні вимог Податкового кодексу

Посадовими особами відділу освіти Бородянської районної державної адміністарції проведено закупівлі послуг з міських та приміських перевезень учнів за розкладом та укладено 3 договори щодо закупівель вказаних послуг з урахуванням податку на додану вартість.

У подальшому, на виконання зазначених договорів посадовими особами відділу освіти здійснено зайве перерахування грошових коштів з бюджету на користь підприємства на загальну суму 117 тисяч гривень. Вказані дії відбулися із порушенням вимог Податкового кодексу України, оскільки операції з постачання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом звільняються від обкладення податком на додану вартість.

За даним фактом прокуратурою Київської області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Досудове розслідування триває.