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Посадовців Київщини викрили у порушенні вимог Податкового кодексу

Посадовців Київщини викрили у порушенні вимог Податкового кодексу

Київ • УНН

 • 9648 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Прокуратурою Київської області виявлено порушення вимог Податкового кодексу України посадовцями під час закупівлі послуг у сфері охорони дитинства. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Посадовими особами відділу освіти Бородянської районної державної адміністарції проведено закупівлі послуг з міських та приміських перевезень учнів за розкладом та укладено 3 договори щодо закупівель вказаних послуг з урахуванням податку на додану вартість.
У подальшому, на виконання зазначених договорів посадовими особами відділу освіти здійснено зайве перерахування грошових коштів з бюджету на користь підприємства на загальну суму 117 тисяч гривень. Вказані дії відбулися із порушенням вимог Податкового кодексу України, оскільки операції з постачання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом звільняються від обкладення податком на додану вартість.

За даним фактом прокуратурою Київської області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Досудове розслідування триває.

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