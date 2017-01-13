Должностных лиц в Киевской области уличили в нарушении требований Налогового кодекса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Прокуратура Киевской области выявила нарушения требований Налогового кодекса Украины должностными лицами при закупке услуг в сфере охраны детства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Должностными лицами отдела образования Бородянской районной государственной администарции проведены закупки услуг по городским и пригородным перевозкам учащихся по расписанию и заключено 3 договора о закупках указанных услуг с учетом налога на добавленную стоимость.
В дальнейшем, для исполнения указанных договоров должностные лица отдела образования осуществили излишнее перечисление денежных средств из бюджета в пользу предприятия на общую сумму 117 тыс. гривен. Указанные действия произошли с нарушением требований Налогового кодекса Украины, поскольку операции по поставке услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость.
По данному факту прокуратура Киевской области начала уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.