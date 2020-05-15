Посадовців харківського університету затримали під час одержання 300 тис. грн хабара

“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора під час одержання неправомірної вигоди затримано ректора та проректора одного із харківських вишів (ч. 3 ст. 368 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за даними слідства, керівники університету, використовуючи своє службове становище, вимагали від приватного підприємця 300 тис грн неправомірної вигоди за укладення договору оренди приміщень, які перебувають на балансі університету.

“За місцем роботи посадовців 15 травня 2020 року проведено обшук та виявлено предмет злочину.

Наразі тривають слідчі дії, після чого буде вирішуватися питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, посадовця викрили на хабарі за видачу сертифікату на виробництво антисептику.