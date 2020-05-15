Должностных лиц харьковского университета задержали во время получения 300 тыс. грн взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Правоохранители задержали ректора и проректора одного из харьковских вузов во время получения взятки в 300 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора во время получения неправомерной выгоды задержан ректор и проректор одного из харьковских вузов (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по данным следствия, руководители университета, используя свое служебное положение, требовали от частного предпринимателя 300 тыс. грн неправомерной выгоды за заключение договора аренды помещений, находящихся на балансе университета.
"По месту работы должностных лиц 15 мая 2020 года проведен обыск и обнаружен предмет преступления.
Сейчас продолжаются следственные действия, после чего будет решаться вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения", - отмечается в сообщении.
Напомним, чиновника разоблачили на взятке за выдачу сертификата на производство антисептика.