Посадовців Карпатського біосферного заповідника викрили на масштабних зловживаннях
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Правоохоронці викрили факти масштабної незаконної вирубки дерев у Карпатському біосферному заповіднику. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
Оперативники встановили, що посадовці заповідника організували вирубку лісу понад встановлені санітарні норми. Необліковану деревину зловмисники нелегально реалізовували.
За оцінками експертів, сума збитків завданих державі від протиправних дій працівників лісгоспу становить понад півмільйона гривень. Профільні фахівці оцінюють масштаби екологічної шкоди.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ, одному з організаторів незаконної діяльності оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Харківщині викрили розкрадання деревини на півмільйона гривень.