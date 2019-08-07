Должностных лиц Карпатского биосферного заповедника уличили в масштабных злоупотреблениях
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Правоохранители выявили факты масштабной незаконной вырубки деревьев в Карпатском биосферном заповеднике. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Оперативники установили, что должностные лица заповедника организовали вырубку леса сверх установленных санитарных норм. Неучтенную древесину злоумышленники нелегально реализовывали.
По оценкам экспертов, сумма ущерба, нанесенного государству от противоправных действий работников лесхоза, составляет более полумиллиона гривен. Профильные специалисты оценивают масштабы экологического ущерба.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ, одному из организаторов незаконной деятельности объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Харьковской области разоблачили хищения древесины на полмиллиона гривен.