Посадовців черкаського ліспідприємства викрили на великому хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Черкаській області на хабарі в сумі 224 тисячі грн викрито директора та головного інженера лісогосподарського підприємства. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.
У четвер, 16 березня 2017 року, правоохоронцями викрито під час отримання неправомірної вигоди в сумі 224 тисячі грн директора та головного інженера одного з державних підприємств лісового господарства області за реалізацію 30 куб м лісоматеріалів (дуб) без укладення договору купівлі-продажу та участі в обов’язковому аукціоні.
За вказаним фактом прокуратурою області зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Наразі у кримінальному провадженні проводяться необхідні першочергові слідчі та процесуальні дії, спрямовані на з’ясування всіх обставин події, затримання осіб, обрання їм запобіжних заходів.
Як повідомляв УНН, двох чернігівських поліцейських спіймали на вимаганні хабара з водія.