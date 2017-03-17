Должностных лиц черкасского леспридприятия уличили в крупной взятке

В четвергом, 16 марта 2017 года, правоохранителями разоблачены во время получения неправомерной выгоды в сумме 224 тыс. грн директор и главный инженер одного из государственных предприятий лесного хозяйства области за реализацию 30 куб м лесоматериалов (дуб) без заключения договора купли-продажи и участия в обязательном аукционе.

По данному факту прокуратурой области зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас в уголовном производстве проводятся необходимые первоочередные следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия, задержания лиц, избрание им меры пресечения.

Как сообщал УНН, двух черниговских полицейских поймали на вымогательстве взятки с водителя.