Должностных лиц черкасского леспридприятия уличили в крупной взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Черкасской области на взятке в сумме 224 тыс. грн разоблачен директор и главный инженер лесного предприятия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.
В четвергом, 16 марта 2017 года, правоохранителями разоблачены во время получения неправомерной выгоды в сумме 224 тыс. грн директор и главный инженер одного из государственных предприятий лесного хозяйства области за реализацию 30 куб м лесоматериалов (дуб) без заключения договора купли-продажи и участия в обязательном аукционе.
По данному факту прокуратурой области зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас в уголовном производстве проводятся необходимые первоочередные следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия, задержания лиц, избрание им меры пресечения.
Как сообщал УНН, двух черниговских полицейских поймали на вымогательстве взятки с водителя.