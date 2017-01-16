Посадовців будівельного підприємства викрили на привласненні 15 млн грн на Київщині

Встановлено, що посадовці у 2015-2016 роках, зловживаючи службовим становищем, документально оформили фінансово-господарські взаємовідносини з суб’єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності. Такі дії дали змогу керівникам підприємств безпідставно сформувати податковий кредит з ПДВ та привласнити державні кошти у сумі 3,6 млн гривень та 11,9 млн гривень.

Правоохоронцями до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень за ч.5 ст.191 (порушення чинного законодавства посадовими особами підприємств, що здійснюють діяльність у сфері будівництва та ремонту доріг) КК України.

Слідчі дії тривають.