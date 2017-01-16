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Должностных лиц строительного предприятия уличили в присвоении 15 млн грн в Киевской области

Должностных лиц строительного предприятия уличили в присвоении 15 млн грн в Киевской области

Киев • УНН

 • 8347 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. В Киевской области разоблачены должностные лица строительного предприятия, которые присвоили 15,5 млн грн государственных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФСУ.

Установлено, что должностные лица в 2015-2016 годах, злоупотребляя служебным положением, документально оформили финансово-хозяйственные взаимоотношения с субъектами хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Такие действия позволили руководителям предприятий безосновательно сформировать налоговый кредит по НДС и присвоить государственные средства в сумме 3,6 млн гривен и 11,9 млн гривен.

Правоохранителями в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовных преступлений по ч.5 ст.191 (нарушение действующего законодательства должностными лицами предприятий, осуществляющих деятельность в сфере строительства и ремонта дорог) УК Украины.

Следственные действия продолжаются.

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