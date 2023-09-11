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Посадовці мають працювати, а не знущатися над людьми - Кіпер про кадрові зміни в Одеській ОВА

Посадовці мають працювати, а не знущатися над людьми - Кіпер про кадрові зміни в Одеській ОВА

Київ • УНН

 • 1664940 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер анонсував кадрові зміни в обладміністрації. Звільнення торкнуться тих, хто імітує своє перебування на робочому місці. Про це Кіпер розповів в інтерв‘ю «Суспільне», передає УНН.

Деякі перестановки вже відбулися, за іншими очільник Одеської ОВА спостерігає.

Цитата

«Я звернув увагу на Департамент будівництва. Я не зрозумів низку відіграних тендерів.
Я також звернув увагу на Департамент охорони здоров’я. Ми з 1 січня промоніторили низку тендерів, де також для мене були незрозумілі речі.

Посадовці мають працювати, а не знущатися над людьми. Так, вони прийшли у важкий період, я це все розумію. Але мені здається, що в Одеській області мають працювати справжні фахівці. Має бути енергійніша заміна. Я хочу, щоб люди бачили, що ми дійсно щось робимо, а не імітуємо своє перебування тут», - наголосив він.

Також Кіпер розповів, що змінив формат спілкування з колегами та жителями області.

«Я змінив формат спілкування. Зум та відеоконференції – це наче ти поговорив із телевізором. Я вирішив, що краще спілкуватися віч - на - віч. І проїхав кілька районів Одещини, поспілкувався з громадами. Всі дуже різні і цікаві. Коли ти з ними спілкуєшся напряму - це зовсім інші люди. Комунікаційні і відверті. Мені подобається цей формат», - додав він.

Нагадаємо

За 100 днів керівництва Олега Кіпера змінено двох керівників районів: Одеського та Болградського. Посади в ОВА втратили три заступники голови та керівники департаментів з питань охорони здоров’я та економіки.

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