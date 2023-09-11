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Чиновники должны работать, а не издеваться над людьми - Кипер о кадровых изменениях в Одесской ОВА

Киев • УНН

 • 1664939 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Глава Одесской ОВА Олег Кипер анонсировал кадровые изменения в обладминистрации. Увольнения коснутся тех, кто имитирует свое пребывание на рабочем месте. Об этом Кипер рассказал в интервью «Суспільне», передает УНН.

Некоторые перестановки уже произошли, за другими глава Одесской ОВА наблюдает.

Цитата

«Я обратил внимание на Департамент строительства. Я не понял ряд отыгранных тендеров.
Я также обратил внимание на Департамент здравоохранения. Мы с 1 января промониторили ряд тендеров, где также для меня были непонятные вещи.

Чиновники должны работать, а не издеваться над людьми. Да, они пришли в трудный период, я это все понимаю. Но мне кажется, что в Одесской области должны работать настоящие специалисты. Должна быть более энергичная замена. Я хочу, чтобы люди видели, что мы действительно что-то делаем, а не имитируем свое пребывание здесь», - подчеркнул он.

Также Кипер рассказал, что изменил формат общения с коллегами и жителями области.

«Я изменил формат общения. Зум и видеоконференции – это как будто ты поговорил с телевизором. Я решил, что лучше общаться лицом к лицу. И проехал несколько районов Одесской области, пообщался с громадами. Все очень разные и интересные. Когда ты с ними общаешься напрямую - это совсем другие люди. Коммуникационные и откровенные. Мне нравится этот формат», - добавил он.

Напомним

За 100 дней руководства Олега Кипера сменилось два руководителей района: Одесского и Болградского. Должности в ОВА потеряли три заместителя главы и руководители департаментов по вопросам здравоохранения и экономики.

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