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Посадовець Запорізького СІЗО отримав 5 років за хабарництво

Посадовець Запорізького СІЗО отримав 5 років за хабарництво

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. В Запоріжжі заступник начальника СІЗО отримав 5 років ув’язнення за хабар від засудженого. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.

Вироком районного суду м. Запоріжжя визнано винним в отриманні неправомірної вигоди заступника начальника Запорізького СІЗО з режиму, охорони та оперативної роботи УДПтСУ в Запорізькій області.

Так, у лютому минулого року заступник начальника Запорізького СІЗО отримав неправомірну вигоду від засудженого в розмірі 60 тисяч гривень за ініціювання питання щодо непереведення останнього до іншої виправної установи для подальшого відбуття покарання та надання можливості засудженому, всупереч діючому законодавству, можливості безперешкодного користування засобами мобільного зв’язку.

Суд погодився з позицією прокурора та за ч.3 ст.368 КК України призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади строком на три роки із конфіскацією всього особистого майна.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, екс-посадовців прокуратури на Харківщині судитимуть за хабарництво.

Українські Національні Новини

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