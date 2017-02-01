Чиновник Запорожского СИЗО получил 5 лет за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Запорожье заместитель начальника СИЗО получил 5 лет тюрьмы за взятку от осужденного. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Приговором районного суда г.Запорожье признан виновным в получении неправомерной выгоды заместитель начальника Запорожского СИЗО по режиму охраны и оперативной работы УГПтСУ в Запорожской области.
Так, в феврале прошлого года заместитель начальника Запорожского СИЗО получил неправомерную выгоду от осужденного в размере 60 тыс. гривен за инициирование вопроса о непереведении последнего до другого исправительного учреждения для отбывания наказания и предоставление возможности осужденному, вопреки действующему законодательству, возможности беспрепятственного пользования средствами мобильной связи.
Суд согласился с позицией прокурора и по ч.3 ст.368 УК Украины назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности сроком на три года с конфискацией всего личного имущества.
Напомним, как сообщал УНН, экс-чиновников прокуратуры в Харьковской области будут судить за взяточничество.