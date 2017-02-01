Чиновник Запорожского СИЗО получил 5 лет за взяточничество

Приговором районного суда г.Запорожье признан виновным в получении неправомерной выгоды заместитель начальника Запорожского СИЗО по режиму охраны и оперативной работы УГПтСУ в Запорожской области.

Так, в феврале прошлого года заместитель начальника Запорожского СИЗО получил неправомерную выгоду от осужденного в размере 60 тыс. гривен за инициирование вопроса о непереведении последнего до другого исправительного учреждения для отбывания наказания и предоставление возможности осужденному, вопреки действующему законодательству, возможности беспрепятственного пользования средствами мобильной связи.

Суд согласился с позицией прокурора и по ч.3 ст.368 УК Украины назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности сроком на три года с конфискацией всего личного имущества.

Напомним, как сообщал УНН, экс-чиновников прокуратуры в Харьковской области будут судить за взяточничество.