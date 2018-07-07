Посадовець "Укртрансбезпеки" у Миколаєві вимагав хабарі з автоперевізників
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У Миколаєві викрили на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди заступника начальника управління Укртрансбезпеки в області, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.
Правоохоронці встановили: посадовець вимагав від представника автоперевізника 40 тисяч гривень за не вжиття заходів адміністративного реагування та не перешкоджання здійсненню підприємницької діяльності в майбутньому.
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"У п’ятницю, 6 липня, під час неправомірної вигоди фігуранта було затримано. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Дії затримано кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України", - йдеться у повідомленні.
Нагадуємо, що 5 та 6 липня заходи по затриманню осіб, викритих у хабарництві, було проведено на Прикарпатті та Кіровоградщині.