Чиновник "Укртрансбезопасности" в Николаеве требовал взятки с автоперевозчиков

Правоохранители установили, чиновник требовал от представителя автоперевозчика 40000 гривен за непринятие мер административного реагирования и не препятствование осуществлению предпринимательской деятельности в будущем.

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"В пятницу, 6 июля, во время получения неправомерной выгоды фигуранта задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.

Напоминаем, что 5 и 6 июля мероприятия по задержанию лиц, уличенных во взяточничестве, были проведены на Прикарпатье и в Кировоградской области.