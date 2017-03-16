Посадовець Слов'янської міськради вимагав 150 тисяч грн "відкату"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Слов'янську посадовець міськради вимагав 150 тисяч гривень хабара, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.
Правоохоронці встановили, що посадовці міськради та представники комерційної структури уклали договір на виконання ремонтних робіт навчального закладу на території м. Слов’янськ. Загальна вартість робіт по угоді — 15 мільйонів гривень.
З метою власного збагачення інженер технічного нагляду органу місцевого самоврядування почав вимагати від представників товариства “відкат” у розмірі одного відсотку від всієї суми — 150 тисяч гривень. У разі заперечення він не підписує акти виконаних робіт, а комерційна структура не отримує кошти за їх виконання.
Правоохоронці задокументували факти одержання посадовцем неправомірної вигоди. За кожен підписаний акт — “відкат”.
Вчора, 15 березня, під час одержання ще одного “траншу” правоохоронці затримали інженера технагляду.
Всього зафіксовано одержання ним 8,5 тисячі гривень неправомірної вигоди.
Як повідомляв УНН, НАБУ затримало двох співробітників СБУ на хабарі в 50 тисяч доларів.