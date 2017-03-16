Чиновник Славянского горсовета требовал 150 тыс. грн "отката"

Правоохранители установили, что должностные лица горсовета и представители коммерческой структуры заключили договор на выполнение ремонтных работ учебного заведения на территории г. Славянск. Общая стоимость работ по сделке - 15 млн. гривен.

С целью собственного обогащения инженер технического надзора органа местного самоуправления потребовал от представителей общества "откат" в размере одного процента от всей суммы - 150 тыс. гривен. В случае возражения он не подписывает акты выполненных работ, а коммерческая структура не получает средства за их выполнение.

Правоохранители задокументировали факты получения должностным лицом неправомерной выгоды. За каждый подписанный акт - "откат".

Вчера, 15 марта, во время получения еще одного "транша" правоохранители задержали инженера технадзора.

Всего зафиксировано получения им 8,5 тысячи гривен неправомерной выгоды.

Как сообщал УНН, НАБУ задержало двух сотрудников СБУ на взятке в 50 тыс. долларов.