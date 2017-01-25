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Посадовець лікарні вимагав від жінки хабар за операцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. На Херсонщині поліція затримала завідуючого гінекологічним відділенням лікарні, який вимагав гроші за проведення операції та видачу лікарняного листа. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

Завідуючого гінекологічним відділенням однієї з лікарень області затримали у службовому правоохоронці.

Медик вимагав від пацієнтки неправомірну вигоду за проведення операції та видачу лікарняного листа. 30-річна жінка передала лікарю три тисячі гривень та одержала натомість лікарняний лист.

Під час проведення обшуку за місцем проживання медика правоохоронці вилучили понад 68 тисяч рублів РФ та 70 тисяч гривень.

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Санкція передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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