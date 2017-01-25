Служащий больницы требовал от женщины взятку за операцию
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В Херсонской области полиция задержала заведующего гинекологическим отделением больницы, который требовал деньги за проведение операции и выдачу больничного листа. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
Заведующего гинекологическим отделением одной из больниц области задержали в служебном кабинете правоохранители.
Медик требовал от пациентки неправомерную выгоду за проведение операции и выдачу больничного листа. 30-летняя женщина передала врачу три тысячи гривен и получила взамен больничный лист.
Во время проведения обыска по месту жительства медика правоохранители изъяли более 68 тыс. рублей РФ и 70 тыс. гривен.
Уголовное производство открыто по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.