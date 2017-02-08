Посадовець київського медзакладу вимагала гроші за довідку про інвалідність
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Києві затримали заступника керівника одного з медичних закладів, яка вимагала 800 доларів США за довідку про інвалідність. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
У середу, 8 лютого 2017 року, правоохоронцями затримано під час одержання неправомірної вигоди заступника директора Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Солом’янського району міста Києва.
Вказана особа вимагала від громадянки 800 доларів США за затвердження результатів комісії щодо підтвердження діагнозу інвалідності та подальшого направлення матеріалів на проходження медико-соціальної експертної комісії.
Посадову особу затримано в порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання неправомірної вигоди.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Тривають першочергові слідчі дії.