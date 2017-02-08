Чиновник киевского медучреждения требовала деньги за справку об инвалидности
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Киеве задержали заместителя руководителя одного из медицинских учреждений, которая требовала 800 долларов США за справку об инвалидности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
В среду, 8 февраля 2017 года, правоохранителями задержано во время получения неправомерной выгоды заместителя директора коммунального некоммерческого предприятия "Центр первичной медико-санитарной помощи № 2" Соломенского района города Киева.
Указанное лицо требовало от гражданки 800 долларов США за утверждение результатов комиссии о подтверждении диагноза инвалидности и дальнейшего направления материалов на прохождение медико-социальной экспертной комиссии.
Должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения неправомерной выгоды.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Продолжаются первоочередные следственные действия.