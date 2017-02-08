Чиновник киевского медучреждения требовала деньги за справку об инвалидности

В среду, 8 февраля 2017 года, правоохранителями задержано во время получения неправомерной выгоды заместителя директора коммунального некоммерческого предприятия "Центр первичной медико-санитарной помощи № 2" Соломенского района города Киева.

Указанное лицо требовало от гражданки 800 долларов США за утверждение результатов комиссии о подтверждении диагноза инвалидности и дальнейшего направления материалов на прохождение медико-социальной экспертной комиссии.

Должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения неправомерной выгоды.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия.