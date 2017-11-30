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Порятунок банків обійшовся Україні в 14% ВВП

Порятунок банків обійшовся Україні в 14% ВВП

Київ • УНН

 • 24269 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. За даними Національного банку України за три роки країна витратила на подолання банківської кризи 14% ВВП. Про це заявив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб на конференції Fitch Ratings.

"Прямі витрати України на подолання банківської кризи, починаючи з 2014 року, становили близько 14% ВВП. Це досить мало", - уточнив він.

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Водночас Сологуб стверджує, що проблеми в банківському секторі України стали наслідком фінансової кризи 2008-2009 років, з яким вітчизняні регулятори так і не зуміли впоратися.

Нагадаємо, Нацбанк не прогнозує сильних коливань курсу гривні.

Українські Національні Новини

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