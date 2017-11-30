Спасение банков обошлось Украине в 14% ВВП

"Прямые затраты Украины на преодоление банковского кризиса, начиная с 2014 года, составляли около 14% ВВП. Это достаточно мало", - уточнил он.

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В то же время Сологуб утверждает, что проблемы в банковском секторе Украины стали следствием финансового кризиса 2008-2009 годов, с которым отечественные регуляторы так и не сумели справиться.

Напомним, Нацбанк не прогнозирует сильных колебаний курса гривны.