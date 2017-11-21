Порядок у Києві в День гідності та свободи забезпечують понад 3 тис. правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні в Києві охорону порядку під час заходів з нагоди Дня гідності та свободи та Дня десантно-штурмових військ забезпечують понад 3,5 тис. співробітників поліції та Національної гвардії. Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян, передає УНН.
"Сьогодні Україна відмічає День гідності та свободи, а також новий День десантно-штурмових військ, тому в центрі міста планується велика кількість людей. Безпеку на центральних вулицях столиці будуть забезпечувати більше 3,5 правоохоронців та бійців Національної гвардії", - сказав В.Троян.
Він додав, що для безпеки громадян на вулицях міста працюють підрозділи тактичної поліції, антиконфліктні групи, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками.
В.Троян закликав громадян з розумінням ставитися до роботи правоохоронців.
Нагадаємо, у поліції повідомили про посилене патрулювання в Києві у День Гідності та Свободи.