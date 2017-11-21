Порядок у Києві в День гідності та свободи забезпечують понад 3 тис. правоохоронців

"Сьогодні Україна відмічає День гідності та свободи, а також новий День десантно-штурмових військ, тому в центрі міста планується велика кількість людей. Безпеку на центральних вулицях столиці будуть забезпечувати більше 3,5 правоохоронців та бійців Національної гвардії", - сказав В.Троян.

Він додав, що для безпеки громадян на вулицях міста працюють підрозділи тактичної поліції, антиконфліктні групи, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками.

В.Троян закликав громадян з розумінням ставитися до роботи правоохоронців.

Нагадаємо, у поліції повідомили про посилене патрулювання в Києві у День Гідності та Свободи.