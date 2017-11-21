Порядок в Киеве в День достоинства и свободы обеспечивают более 3 тыс. правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня в Киеве охрану порядка во время мероприятий по случаю Дня достоинства и свободы и Дня десантно-штурмовых войск обеспечивают более 3,5 тыс. сотрудников полиции и Национальной гвардии. Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, передает УНН.
"Сегодня Украина отмечает День достоинства и свободы, а также новый День десантно-штурмовых войск, поэтому в центре города планируется большое количество людей. Безопасность на центральных улицах столицы будут обеспечивать более 3,5 правоохранителей и бойцов Национальной гвардии", - сказал В.Троян.
Он добавил, что для безопасности граждан на улицах города работают подразделения тактической полиции, антиконфликтные группы, взрывотехники и кинологи со служебными собаками.
В.Троян призвал граждан с пониманием относиться к работе правоохранителей.
Напомним, в полиции сообщили об усиленном патрулировании в Киеве в День Достоинства и Свободы.