Порядок в Киеве в День достоинства и свободы обеспечивают более 3 тыс. правоохранителей

"Сегодня Украина отмечает День достоинства и свободы, а также новый День десантно-штурмовых войск, поэтому в центре города планируется большое количество людей. Безопасность на центральных улицах столицы будут обеспечивать более 3,5 правоохранителей и бойцов Национальной гвардии", - сказал В.Троян.

Он добавил, что для безопасности граждан на улицах города работают подразделения тактической полиции, антиконфликтные группы, взрывотехники и кинологи со служебными собаками.

В.Троян призвал граждан с пониманием относиться к работе правоохранителей.

Напомним, в полиции сообщили об усиленном патрулировании в Киеве в День Достоинства и Свободы.