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Порядок перетину адмінмежі з окупованим Кримом змінюється з 9 лютого

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. З 9 лютого 2020 року набувають чинності зміни до порядку, які стосуються виїзду до тимчасово окупованої території України та в’їзду з неї громадян України віком до 16 років. Про зміни УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

Порядок перетину адмінмежі з окупованим Кримом змінюється з 9 лютого

"Згідно зі змінами, виїзд на ТОТУ дітей віком до 16 років можливий у супроводі когось із батьків*, або уповноважених ними осіб. Така можливість виникає, якщо ці діти в’їхали на підконтрольну українській владі територію в супроводі цих дорослих (когось із батьків чи уповноважених ними осіб)", - роз'яснили прикордонники.

Як зазначається, у таких випадках наявність другого з батьків чи доручень від нього не обов’язкова.

"Виїзд дітей віком від 14 до 16 років на тимчасово окуповану територію України, батьки* яких проживають на цій території, можливий без стороннього супроводу за наявності інформації про навчання цих дітей в Єдиній державній електронній базі з питань освіти", - додали у ДПСУ.

Також повідомляється, що в’їзд на ТОТУ громадян України, які виїхали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, та виїзд з ТОТУ осіб, які виїжджали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, здійснюється за умови пред’явлення довідки, виданої територіальним органом (підрозділом) ДМС.

"Крім того зазначимо, змінами передбачено, що виїзд на ТОТУ та в’їзд з неї громадян України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за умови пред’явлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон", - зазначили прикордонники.

Додамо, *батьки – мається на увазі – батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники або інші законні представники.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року уряд спростив перетин межі Херсонщини з Кримом для дітей віком від 14 до 16 років

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