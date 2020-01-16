Порядок пересечения админчерты с оккупированным Крымом меняется с 9 февраля

КИЕВ. 16 января. УНН. С 9 февраля 2020 года вступают в силу изменения в порядке, которые касаются выезда на временно оккупированную территорию Украины и въезда с нее граждан Украины в возрасте до 16 лет. Об изменениях сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.