Порядок на матчі "Шахтар" - "Динамо" у Харкові охоронятимуть понад 2 тис. правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Правопорядок на футбольному матчі 14 квітня у Харкові між командами "Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ) забезпечуватимуть 2,3 тис. правоохоронців. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
"14 квітня о 17.00 у Харкові відбудеться матч між командами "Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ). Спортивний захід відвідають майже 30 тисяч вболівальників", - йдеться у повідомленні.
Охорону публічного порядку забезпечуватимуть близько 2300 правоохоронців, серед яких 1300 – працівники Нацполіції та 1000 - придані сили з числа курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ та Харківського національного університету повітряних сил, а також військовослужбовців Нацгвардії, працівники батальйонів особливого призначення та тактичних підрозділів патрульної поліції.
"У кілометровій зоні безпеки навколо стадіону поліцейськими здійснюватиметься посилене патрулювання, відведення автотранспорту. Після 15.00 години в день проведення матчу біля стадіону буде повністю перекрито рух автотранспорту, тому раджу автолюбителям взяти до відома дану інформацію. Також поліцейськими здійснюватиметься зовнішнє спостереження за вболівальниками, які прибуватимуть на автобусні та залізничні вокзали", - розповів начальник сектору превентивної комунікації Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області Станіслав Коваль.
Працівники поліції закликають громадян не порушувати порядок та дотримуватися закону.
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